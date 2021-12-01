Обиделся на работника заправки. Киевлянин ради мести поднял на ноги все спецслужбы

В столице поймали "минера" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" АЗС в Подольском районе столицы. Таким образом он решил отомстить работникам автозаправочной станции из-за возникшего между ними конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Что произошло

В столичную полицию позвонил мужчина и сообщил о заминировании автозаправочной станции на улице Елены Телиги. Однако каких-либо опасных веществ копы не обнаружили.

"Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и впоследствии установили личность подозреваемого. Чтобы избежать ответственности за свои действия, фигурант сдал свой мобильный телефон в ломбард и прятался в другом районе Киева, где мы его и задержали. Нарушитель объяснил свой поступок тем, что накануне между ним и работниками АЗС возник конфликт и таким образом решил им отомстить", – рассказал начальник криминальной полиции Подольского управления полиции Дениса Силочи.

Нарушителя задержала полиция – он скрывался / Фото: Нацполиция

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Мужчине сообщили о подозрении

40-летнего уроженца Киевской области задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оказалось, что мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за ложные вызовы специальных служб.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения", – добавляют в полиции.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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