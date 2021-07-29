Самодельная бомба: в Украине за день произошло два взрыва в почтоматах (фото)

Поврежденный почтомат в ТЦ на Оболони. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня утром, 29 июля, в помещении одного из торговых центров столицы произошел взрыв почтомата. На место выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.
В одном из сундуков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.
Обломки после взрыва. Фото: Нацполиция
"Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. В результате инцидента никто не пострадал", - пишут в сообщении.
Читайте также: В центре Днепра прогремел взрыв в многоэтажке. Волной выбило окна – фото
Событие зарегистрировано в Оболонском районном отделе полиции. После завершения проверки ей будет дана правовая квалификация.
Место происшествия. Фото: Нацполиция
Кроме того, одесские правоохранители расследуют обстоятельства повреждения имущества в почтовом отделении на Николаевской дороге.
"В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена", – говорят в полиции Одесской области.
Уничтоженная ячейка в Одессе. Фото: Нацполиция
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что мощный взрыв прогремел в порту Дубая (ОАЭ). Тогда сообщалось, что взрыв произошел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али.
Также мы писали, что после взрыва на заводе "Ровноазот" в атмосферу попали опасные химикаты.