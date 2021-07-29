Самодельная бомба: в Украине за день произошло два взрыва в почтоматах (фото)

На месте ЧП сейчас правоохранители, что взорвалось пока неизвестно

Поврежденный почтомат в ТЦ на Оболони. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня утром, 29 июля, в помещении одного из торговых центров столицы произошел взрыв почтомата. На место выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

В одном из сундуков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

Обломки после взрыва. Фото: Нацполиция

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"Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. В результате инцидента никто не пострадал", - пишут в сообщении.

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Событие зарегистрировано в Оболонском районном отделе полиции. После завершения проверки ей будет дана правовая квалификация.

Место происшествия. Фото: Нацполиция

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Кроме того, одесские правоохранители расследуют обстоятельства повреждения имущества в почтовом отделении на Николаевской дороге.

"В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена", – говорят в полиции Одесской области.

Уничтоженная ячейка в Одессе. Фото: Нацполиция

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее мы писали, что мощный взрыв прогремел в порту Дубая (ОАЭ). Тогда сообщалось, что взрыв произошел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али.

Также мы писали, что после взрыва на заводе "Ровноазот" в атмосферу попали опасные химикаты.