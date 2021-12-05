Облачная погода будет держаться до самого вечера: какая погода будет в Киеве сегодня (карта)

Ветер южный с переходом в юго-восточный. Коллаж "Сегодня"
В воскресенье, 5 декабря, в Киеве, вероятно, выпадет снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В воскресенье в столице прогнозируется преимущественно облачный, морозный и безветренный день, а ночью – низкие облака.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха ночью опустится до -4…-2 °С, а днем столбики термометров покажут -2…0 °С.
Отметим, что ветер ожидается юго-восточный, со скоростью до 5-10 м/с.
На Киев надвигаются метели и морозы
По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.
7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.
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