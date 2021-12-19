Облачная погода и мелкий дождь: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Утром и днем будет идти дождь. Коллаж "Сегодня"
В Киеве 19 декабря на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром и днем будет идти дождь, вечером ожидается мелкий снег. Температура ночью -2…0, днем 0…2.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
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Утром и днем будет идти дождь, вечером ожидается мелкий снег. Температура ночью -2…0, днем 0…2. Ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
Ночью тоже прогнозируется мелкий дождь. Осадки прекратятся только ближе к вечеру.
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