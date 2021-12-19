Хмарна погода та дрібний дощ: яка погода буде сьогодні у Києві (карта)

Вранці і вдень йтиме дощ. Колаж "Сьогодні"

У Києві 19 грудня упродовж усього дня буде хмарна погода.

Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.

Реклама

Деталі

Вдень йтиме дощ, увечері очікується дрібний сніг. Температура вночі -2...0, вдень 0...2. Очікується сильний вітер із поривами до 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Вночі також прогнозується невеликий дощ. Опади припиняться лише ближче до вечора.

Реклама

Читайте також