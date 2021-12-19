Хмарна погода та дрібний дощ: яка погода буде сьогодні у Києві (карта)

Вранці і вдень йтиме дощ. Колаж "Сьогодні"
У Києві 19 грудня упродовж усього дня буде хмарна погода.
Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.
Деталі
Вдень йтиме дощ, увечері очікується дрібний сніг. Температура вночі -2...0, вдень 0...2. Очікується сильний вітер із поривами до 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.
Вночі також прогнозується невеликий дощ. Опади припиняться лише ближче до вечора.
Читайте також
- Україну накрили небезпечні снігопади та бурі. Мешканці трьох областей залишились без світла.
- У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок.
- На Україну обрушиться сильний вітер: де чекати на негоду.