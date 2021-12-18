Облачная погода продержится весь день: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Ночью температура воздуха будет около 0 °С. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 18 декабря, в Киеве на выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно, с дождем или туманом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве облачная погода продержится весь день. Утром пойдет мелкий дождь со снегом, но еще в первой половине дня он закончится. Больше осадков не предвидится.

Ночью температура воздуха будет около 0 °С, а днем столбики термометров покажут +1 °С. Ветер северный с переходом в западный, 4-5 м/с.

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Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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