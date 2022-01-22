Облачно, небольшой мороз: погода в Киеве 22 января

Геомагнитная обстановка будет спокойной. Коллаж "Сегодня"

В Киеве 22 января с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода

Весь день в столице будет облачно, небольшой мороз. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Столбик термометров в течение суток будет варьироваться в пределах −5... −1 °С.

Ветер западный, северо-западный, 6-10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст. Солнце взойдет в 07:45, а зайдет в 16:33. Долгота дня составит 8 ч 48 мин.

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Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.

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