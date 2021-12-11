Киевская елка оказалась точной копией московской / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве были случаи, когда главная новогодняя елка не понравилась местным жителям. Например, в прошлом году главную елку страны сравнили с московской елкой 2016 года.
Сайт "Сегодня" собрал самые скандальные случаи.
Подозрительное сходство
Главная елка в Киеве была похожа на елку в Москве, которую поставили в 2016 году на Манежной площади.
Тогда киевское новогоднее дерево раскритиковали в соцсетях.
Основным сходством назвали огромный шатер из гирлянд, которым накрыта киевская елка.
Напомним, что в прошлом году во время засветки киевской елки 19 декабря загорелась гирлянда.
"Облысевшая" елка
Перед Новым годом – 2018 в Киев привезли изрядно поредевшую ель. Она стала объектом насмешек и возмущений в соцсетях. Некоторые люди предполагали, что елку просто подменили.
Но организаторы новогодних праздников объяснили, что ветки елочка потеряла по дороге в столицу. Сначала она неудачно прошла под невысоким мостом, а позже столкнулась с фурой — и потеряла еще часть веток. И пока новогоднее дерево доехало в Киев, то вид у него уже был не очень презентабельный.
Искусственная "Йолка"
В 2012 году на площади Независимости установили главную новогоднюю елку страны. Именно тогда впервые установили искусственную и наиболее неприглядную елку. Праздничное дерево напоминало конус, образованный разноцветными гирляндами и белыми ромбами.
Люди даже дали прозвище новогоднему дереву — Йолка. Предысторией было выступление Януковича, в котором он, к сожалению, так и не смог вспомнить украинское слово "ялинка".
Тематическая елка
Новогоднее дерево в 2014 году запомнилось больше всего. Во время революции Достоинства активисты Евромайдана не дали возможности коммунальщикам установить елку.
Закрепленный каркас украинцы украсили тематическими плакатами.
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