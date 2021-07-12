Обманули киевлянина на $46 тыс. и сбили копа: задержаны валютные мошенники

Злоумышленникам грозит срок до 13 лет с конфискацией имущества

На снимке один из мошенников. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве задержали валютных мошенников, которые обманули местного жителя на 46 тыс. долл. США и совершили наезд на полицейского во время побега. Злоумышленники разместили объявления в Сети по обмену иностранной валюты по выгодному курсу.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

Откликнувшись на указанное объявление, потерпевший договорился о встрече с последними с целью обмена более 40 тыс. долларов США.

"Во время встречи пострадавший сел в автомобиль злоумышленников и передал денежные средства для обмена. В свою очередь последние передали ему сумку с купюрами, похожими на национальную валюту Украины. Выходя из автомобиля, потерпевший увидел, что вместо денежных средств ему предоставили сувенирные купюры и потребовал вернуть ему деньги", – говорится в сообщении.

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Мошенники быстро сорвались с места и пытались на авто скрыться с места преступления. Женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и наехала на полицейского, нанеся ему телесные повреждения. Другой соучастник в это время выбежал из автомобиля и скрылся.

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Сейчас обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 688 тыс. гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что на Волыни мошенница присвоила полмиллиона гривен, пугая студентку "порчей".

Также напомним, в Киеве под видом благотворителей деньги собирают мошенники.