Обдурили киянина на $46 тис. і збили копа: затримані валютні шахраї

Зловмисникам загрожує строк до 13 років з конфіскацією майна

На знімку один з шахраїв Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві затримали валютних шахраїв, які ошукали місцевого жителя на 46 тис. дол. США та скоїли наїзд на поліцейського під час втечі. Зловмисники розмістили оголошення в Мережі щодо обміну іноземної валюти за вигідним курсом.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва в Facebook.

Відгукнувшись на вказане оголошення, потерпілий домовився про зустріч з останніми з метою обміну понад 40 тис. доларів США.

"Під час зустрічі потерпілий сів до автомобіля зловмисників та передав грошові кошти для обміну. Своєю чергою останні передали йому сумку з купюрами, схожими на національну валюту України. Виходячи з автомобіля, потерпілий побачив, що замість грошових коштів йому надали сувенірні купюри, і почав вимагати повернути йому кошти", – йдеться в повідомленні.

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Шахраї швидко зірвалися з місця і намагалися на авто сховатися з місця злочину. Жінка, яка перебувала за кермом, пошкодила кілька припаркованих автомобілів і наїхала на поліцейського, завдавши йому тілесних ушкоджень. Інший співучасник в цей час вибіг з автомобіля і зник.

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Зараз обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 688 тис. гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що на Волині шахрайка привласнила півмільйона гривень, лякаючи студентку "порчею".

Також нагадаємо, у Києві під виглядом благодійників гроші збирають шахраї.