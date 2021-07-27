Обновят впервые за 44 года: на Святошино готовятся к открытию ж/д станции (фото)

Крупный транспортный хаб, обслуживающий около полумиллиона жителей Киева и пригорода, превратится в современную железнодорожную станцию

Пассажиров ждет приятный сюрприз на Святошино. Коллаж "Сегодня"

Ранее была обновлена станция метро "Святошин", а уже в августе завершится реконструкция железнодорожной платформы – первой пригородной станции, модернизируемой в рамках проекта Kyiv City Express, который является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом рассказал в Facebook и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Он отметил, что станция – это крупный транспортный хаб, обслуживающий около полумиллиона жителей Киева и пригорода.

Юрик лично проинспектировал ремонтные работы. Фото: УЗ

"Расположение железнодорожной станции "Святошин" позволяет пассажирам удобно делать пересадку на другой общественный транспорт, в том числе метрополитен, по принципу "сухие ноги". Поэтому нам сверхважно развивать этот транспортный узел и делать его максимально комфортным для наших клиентов", – пояснил Юрик.

Ремонт станции в разгаре. Фото: УЗ

Реконструкция станции происходит впервые с 1977 года. Там будет построена новая высокая платформа с навесом, созданы условия для обеспечения доступа всех категорий маломобильного населения. Станцию оснастят современными системами освещения, оповещения, видеонаблюдения и безопасности, сообщили в УЗ.

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Станция заметно преобразится

"Кроме того, станция – первая тестовая площадка для внедрения новейших технологий и IT-решений. "Укрзализныця" установит автоматы для покупки билетов на пригородные поезда и турникеты. Автоматы позволят пассажиру быстро и удобно приобрести билет, а турникеты решат проблему "зайцев", – добавил Юрик.

Больше никаких "зайцев"

Он подчеркнул, что подобный подход будет реализован и на других станциях и вокзалах страны. Так, в следующем году планируется начать реконструкцию на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

"Наша цель остается неизменной: разгрузить дороги, сделать инфраструктуру Киева и пригорода гибкой и "умной", сфокусироваться на каждой станции отдельно и внедрить решения, которые в дальнейшем сделают пригородный транспорт удобным для каждого", – подчеркнул руководитель УЗ.

Напомним, осенью 2019 года на станции метро "Святошин" после ремонта открыли обновленный вестибюль. Мэр Киева Виталий Кличко лично посмотрел, что изменилось.