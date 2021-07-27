Оновлять вперше за 44 роки: на Святошино готуються до відкриття ж/д станції (фото)

Великий транспортний хаб, який обслуговує близько півмільйона жителів Києва і передмістя, перетвориться в сучасну залізничну станцію

Пасажирів чекає приємний сюрприз на Святошино. Колаж "Сьогодні"

Раніше була оновлена станція метро "Святошин", а вже у серпні завершиться реконструкція залізничної платформи – першої приміської станції, модернізованої в рамках проекту Kyiv City Express, який є частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це розповів у Facebook в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Він зазначив, що станція – це великий транспортний хаб, який обслуговує близько півмільйона жителів Києва і передмістя.

Юрик особисто проінспектував ремонтні роботи. Фото: УЗ

"Розташування залізничної станції "Святошин" дозволяє пасажирам зручно робити пересадку на інший громадський транспорт, зокрема метрополітен, за принципом "сухі ноги". Тому нам надважливо розвивати цей транспортний вузол та робити його максимально комфортним для наших клієнтів", – пояснив Юрик.

Ремонт станції у розпалі. Фото: УЗ

Реконструкція станції відбувається вперше з 1977 року. Там буде збудовано нову високу платформу з накриттям, створено умови для забезпечення доступу для всіх категорій маломобільного населення. Станцію оснастять сучасними системами освітлення, оповіщення, відеонагляду та безпеки, повідомили в УЗ.

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Станція помітно перетвориться

"Крім того, станція — перший тестовий майданчик для впровадження новітніх технологій та IT-рішень. Укрзалізниця встановить автомати для купівлі квитків на приміські поїзди та турнікети. Автомати дозволять пасажиру швидко та зручно придбати квиток, а турнікети вирішать проблему "зайців", – додав Юрик.

Більше ніяких "зайців"

Він підкреслив, що подібний підхід буде реалізовано й на інших станціях та вокзалах країни. Так, наступного року планується почати реконструкцію на приміському вокзалі станції "Київ-Пасажирський".

"Наша мета залишається незмінною: розвантажити дороги, зробити інфраструктуру Києва та передмістя гнучкою та "розумною", сфокусуватись на кожній станції окремо та впровадити рішення, які надалі зроблять приміський транспорт зручним для кожного", – наголосив керівник УЗ.

Нагадаємо, восени 2019 року на станції метро "Святошин" після ремонту відкрили оновлений вестибюль. Мер Києва Віталій Кличко особисто подивився, що змінилося.