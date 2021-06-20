Образовались провалы и смыло асфальт. В Киеве прорвало трубу (видео)

В близлежащих домах отключили водоснабжение, а движение транспорта на месте ЧП перекрыто

На снимке место происшествия. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в воскресенье, 20 июня, всю улицу затопило водой. В аварийной диспетчерской "Киевводоканала" сайту "Сегодня" подтвердили, что на Дарницком бульваре произошел прорыв водопровода.

Прорвало трубу диаметром 500 миллиметров и это произошло на проезжей части.

Движение транспорта тут будет ограничено.

"На место выехала аварийная бригада. Они должны перекрыть воду. Некоторые дома в районе уже отключены от водоснабжения. Авария серьезная – прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. После того, как будет проведено разрытие, рабочие будут менять поврежденный участок трубы", – сообщили в "Киевводоканале".

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Ранее мы писали, что в Киеве на Демеевской возле библиотеки им. Вернадского прорвало трубопровод.

Также во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. Поэтому было снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.