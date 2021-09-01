Обвинили во вранье. Студенты НАУ показали новые фото ужасных условий в общежитии

Студенты сделали снимки и добавили листок с датой, чтобы фотографии не вызывали сомнений. Фото: группа студентов НАУ

Студенты НАУ опубликовали в Сети жуткие фото из общежития, так как их обвинили во лжи после прошлой жалобы на состояние комнат.

Об этом сообщает РБК Украина.

Студенты утверждают, в НАУ их зря назвали клеветниками. Они и дальше вынуждены жить в жутких условиях, о чем свидетельствуют новые фото, которыми они поделились.

"Хотим рассказать Вам о несправедливости относительно студентов НАУ, которые проживают в общежитии номер 11. Недавно сеть пестрила фотографиями и, разумеется, журналисты решили узнать все из истоков. То есть в общежитии. В здание их не пустили, как мы потом узнали из репортажа 19 августа на 1+1", – пишут ученики вуза.

Смотрите сами на фото ниже, как живут студенты университета, занимающего шестое место среди лучших вузов Украины.

Фото: группа студентов НАУ

Также студенты говорят, что их публично обвинили во вранье на всю страну. Глава студрады сказал, что блоки отремонтированы и такие только в 10% случаев. А недовольные – это студенты, которые просто плохо учатся или недовольны переселением.

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"Мы хотим огласки этой ситуации. Студенты перефоткали свои блоки и даже добавили листок с датой, так как прозвучали фразы "фото старые"", – рассказали студенты и добавили, что "во внутреннем чате" общежития недовольных просто удалили.

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Подробности скандала

В средине августа в Киеве прогремел скандал из-за ужасных условий в общежитии для студентов Национального авиационного университета. Руководство учебного заведения отреагировало, назвав информацию фейком, а фото – старыми. Но учащиеся утверждают, руководство их зря назвало лгунами, так как студенты все еще вынуждены жить в жутких условиях.

Общежитие №11 находится в студенческом городке НАУ на улице Нежинская, 29-Д. В здании 9 этажей, оно имеет "блочную" систему. Количество комнат – 256, они разные по квадратуре и рассчитаны на два, три, четыре человека.

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