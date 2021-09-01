Обвинили во вранье. Студенты НАУ показали новые фото ужасных условий в общежитии

Студенты сделали снимки и добавили листок с датой, чтобы фотографии не вызывали сомнений. Фото: группа студентов НАУ
Студенты НАУ опубликовали в Сети жуткие фото из общежития, так как их обвинили во лжи после прошлой жалобы на состояние комнат.
Об этом сообщает РБК Украина.
Студенты утверждают, в НАУ их зря назвали клеветниками. Они и дальше вынуждены жить в жутких условиях, о чем свидетельствуют новые фото, которыми они поделились.
"Хотим рассказать Вам о несправедливости относительно студентов НАУ, которые проживают в общежитии номер 11. Недавно сеть пестрила фотографиями и, разумеется, журналисты решили узнать все из истоков. То есть в общежитии. В здание их не пустили, как мы потом узнали из репортажа 19 августа на 1+1", – пишут ученики вуза.
Смотрите сами на фото ниже, как живут студенты университета, занимающего шестое место среди лучших вузов Украины.
Также студенты говорят, что их публично обвинили во вранье на всю страну. Глава студрады сказал, что блоки отремонтированы и такие только в 10% случаев. А недовольные – это студенты, которые просто плохо учатся или недовольны переселением.
"Мы хотим огласки этой ситуации. Студенты перефоткали свои блоки и даже добавили листок с датой, так как прозвучали фразы "фото старые"", – рассказали студенты и добавили, что "во внутреннем чате" общежития недовольных просто удалили.
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Подробности скандала
В средине августа в Киеве прогремел скандал из-за ужасных условий в общежитии для студентов Национального авиационного университета. Руководство учебного заведения отреагировало, назвав информацию фейком, а фото – старыми. Но учащиеся утверждают, руководство их зря назвало лгунами, так как студенты все еще вынуждены жить в жутких условиях.
Общежитие №11 находится в студенческом городке НАУ на улице Нежинская, 29-Д. В здании 9 этажей, оно имеет "блочную" систему. Количество комнат – 256, они разные по квадратуре и рассчитаны на два, три, четыре человека.
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