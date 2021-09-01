Звинуватили у брехні. Студенти НАУ показали нові фото жахливих умов в гуртожитку

Студенти зробили знімки і додали листок з датою, щоб фотографії не викликали сумнівів. Фото: група студентів НАУ

Студенти НАУ опублікували в Мережі страшні фото з гуртожитку, так як їх звинуватили у брехні після минулої скарги на стан кімнат.

Про це повідомляє РБК Україна.

Студенти стверджують, в НАУ їх даремно назвали наклепниками. Вони і далі змушені жити в жахливих умовах, про що свідчать нові фото, якими вони поділилися.

"Хочемо розповісти Вам про несправедливість щодо студентів НАУ, які проживають в гуртожитку номер 11. Нещодавно мережа рясніла фотографіями і, зрозуміло, журналісти вирішили дізнатися все з витоків. Тобто в гуртожитку. У будівлю їх не пустили, як ми потім дізналися з репортажу 19 серпня на 1+1", – пишуть учні вузу.

Дивіться самі на фото нижче, як живуть студенти університету, що займає шосте місце серед кращих вузів України.

Фото: група студентів НАУ

Також студенти кажуть, що їх публічно звинуватили у брехні на всю країну. Глава студради сказав, що блоки відремонтовані і такі тільки в 10% випадків. А незадоволені – це студенти, які просто погано вчаться або незадоволені переселенням.

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"Ми хочемо розголосу цієї ситуації. Студенти перефоткали свої блоки і навіть додали листок з датою, так як прозвучали фрази "фото старі"", – розповіли студенти і додали, що "у внутрішньому чаті" гуртожитку незадоволених просто видалили.

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Подробиці скандалу

У середині серпня в Києві прогримів скандал через жахливі умови в гуртожитку для студентів Національного авіаційного університету. Керівництво навчального закладу відреагувало, назвавши інформацію фейком, а фото – старими. Але учні стверджують, керівництво їх даремно назвало брехунами, так як студенти все ще змушені жити в жахливих умовах.

Гуртожиток №11 знаходиться в студентському містечку НАУ на вулиці Ніжинська, 29-Д. У будівлі 9 поверхів, воно має "блокову" систему. Кількість кімнат – 256, вони різні по квадратурі і розраховані на дві, три, чотири людини.

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