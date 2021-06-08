Обыск рейса Киев-Тбилиси: в аэропорту рассказали подробности

Обыск рейса из Грузии в Борисполе. Фото: Страна
В международном аэропорту "Борисполь" прокомментировали ситуацию с минированием самолета. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", всех пассажиров с самолета эвакуировали.
"К нам поступила информация о заложенной взрывчатке на борту самолета Тбилиси- Киев. Была проведена эвакуация пассажиров с борта самолета. Согласно протокола провели все проверки самолета. Опасных предметов на борту самолета и у пассажиров не обнаружено. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе международного аэропорта "Борисполь".
Там отмечают, что произошел исключительно досмотр пассажиров и никого из них не задерживали и не арестовывали.
"Есть определенный протокол действий в таких ситуациях, и пассажиры и самолет досматривались по его требованиям", – добавляют в аэропорту.
Там не могут сказать, как именно поступило сообщение о взрывчатке на борту этого самолета.
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В полиции Киевской области сайту "Сегодня" также сообщили, что проверка самолета проведена.
"Проверка завершена. Взрывоопасных предметов на борту самолета не обнаружено. Никого из пассажиров мы не задерживали", – сообщили нам в полиции Киевской области.
Там добавляют, что на данный момент устанавливают детали ЧП, а также кто именно и как сообщил о взрывчатке на борту самолета Тбилиси – Киев.
Напомним, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего задержали Протасевича и его девушку-россиянку. В связи с этим ЕС запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко поднял вопрос задержанной в Минске гражданки РФ Софьи Сапеги. При этом Кремль принимает во внимание то, что у Сапеги "есть вид на жительство в Беларуси".
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