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Одеваться стоит теплее: в Киеве снова снизится температура (карта)

Владимир Козырь
11 января, 06:30
В этот день в столице осадков не прогнозируют, порывы ветра будут достигать 10 м/с

Сегодня температура опустится до -6 градусов/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 11 января, в Киеве осадков не ожидается. По сравнению с предыдущим днем, в столице похолодает и уменьшится скорость ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве дождя и снега не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -4 до -6 градусов. Ветер — северный, 5-10 м/с. Ожидается облачная погода.

Из-за мороза возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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