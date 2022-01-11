Одеваться стоит теплее: в Киеве снова снизится температура (карта)

Сегодня температура опустится до -6 градусов/Коллаж: "Сегодня"
Во вторник, 11 января, в Киеве осадков не ожидается. По сравнению с предыдущим днем, в столице похолодает и уменьшится скорость ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Киеве дождя и снега не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -4 до -6 градусов. Ветер — северный, 5-10 м/с. Ожидается облачная погода.
Из-за мороза возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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