Одевайтесь теплее! В Киеве прогнозируют холодную погоду 16 ноября (карта)

В Киеве ожидаются порывы ветра до 10 м/с/Коллаж: Сегодня
Во вторник, 16 ноября, в Киеве будет холодно. Ожидается переменная облачность.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в столице Украины температура будет колебаться от +1 до +3 градусов. Осадков не прогнозируют. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1-3 градусов. В связи с похолоданием прогнозируют и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.
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