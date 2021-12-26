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Одевайтесь тепло! В Киеве ожидается морозная погода 27 декабря

София Ковнир
26 декабря, 15:40
По данным синоптиков, осадков в этот день не будет

В Киеве будет солнечно. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 27 декабря, в Киеве ожидается солнечная, но морозная погода. Осадкой в этот день не предвидится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в столице на 27 декабря

В Киеве день пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют незначительный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха днем составит от -4 до -6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов.

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Погода в Украине 27 декабря. Скриншот

Будет ли снег на Новый год?

30, 31 декабря и 1 января в целом по Украине ожидается небольшой снег. Также будут некоторые колебания температуры.

Днем температура воздуха может колебаться от 0 до -5, а ночью от -2 до -7. На юге страны, в Закарпатье, а также по всей территории Украины 31 декабря ожидается от -2 до 3 градусов тепла.

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"По предварительным прогнозам, сильных морозов не ожидается", – сообщили нам в пресс-службе Укргидрометцентра.

Где ждать морозов этой зимой

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.

Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

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