Официально! Какие ограничения ждут Киев в красной зоне

Киев готовится перейти в красную зону. / Фото: Коллаж: Сегодня
Киев в данный момент находится в оранжевой зоне. Мэр города Виталий Кличко назвал ограничения, которые введут в столице в случае перехода в красной зону.
Об этом Кличко написал в своем Telegram.
Рестораны, гостиницы, спортзалы
Будут запрещены:
- прием посетителей в ресторанах и кафе,
- деятельности учреждений гостиничной сферы,
- посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты,
- работа спортзалов и фитнес-центров,
- проведение всех массовых мероприятий,
- будет ограничен доступ посетителей в помещения ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.
Запрет не будет действовать при условии наличия у посетителей и работников заведений и учреждений негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата
Спортзалы разрешат посещать спортсменам и тренерам национальных сборных команд Украины. А спортивные мероприятия разрешат проводить без зрителей
Общественный транспорт
Продолжит работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства
Учебные заведения
Будут закрыты с 23 октября по 8 ноября.
- школы: каникулы продолжаются с 23 по 31 октября, на следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.
- детсады: продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала
- другие учебные заведения: продолжат работу, если все сотрудники получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.
Ранее мы писали:
- Столица перейдет в красную зону карантина в ближайшие дни. Этот вопрос власти рассмотрят в пятницу, 22 октября.
- Сайт "Сегодня" узнавал, как будет жить столица в красной зоне.