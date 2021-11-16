Официально! Проезд в Киеве подорожает: сколько будем платить

В Киеве дорожает проезд. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве с 1 января разовая поездка в коммунальном автобусе, метро, трамвае и троллейбусе обойдется в 20 гривен. Для владельцев карты киевлянина после повышения тарифов на проезд стоимость поездки составит 12 гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Причина повышения тарифов
В КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров.
Сколько теперь будет стоить проезд в столице?
- Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.
- В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
- Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
- Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.
Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения.