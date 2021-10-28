Официально! В Киеве ужесточают карантин: что запретят

Карантин в Украине усугубляется. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве ужесточают карантинные ограничения с 1 ноября. Это связано с ростом заболеваемости и госпитализации COVID-пациентов.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко на брифинге 28 октября.

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Новые карантинные ограничения в Киеве

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

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Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейский у выборочных пассажиров.

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).

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Красная зона

В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Одесская

Сумская

Херсонская

Ровенская

Николаевская

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