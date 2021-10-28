Офіційно! У Києві посилюють карантин: що заборонять

Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві посилюють карантинні обмеження з 1 листопада. Це пов'язано зі зростанням захворюваності та госпіталізації COVID-пацієнтів.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на брифінгу 28 жовтня.

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Нові карантинні обмеження у Києві

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали і т.д.), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має чинний негативний ПЛР-тест.

З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідситуації.

Діти і підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками — які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході у транспорт, а окремими групами поліцейських у вибіркових пасажирів.

Україна на порозі локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).

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"Червона зона"

До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Одеська

Сумська

Херсонська

Рівненська

Миколаївська

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