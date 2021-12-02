Огромный дрон поднимет в небо 300 кг фейерверков! Как под Киевом зажгут новогоднюю елку

В субботу в Добропарке откроют новогодний городок / Фото: Коллаж: Сегодня

Новогодние гулянья стартуют в Киевской области уже 4 декабря, там заработает проект "Зима за городом" в Добропарке. Организаторы праздника рассказали нам, как будет проходить зажжение главной елки парка.

Праздник начнется в 16:00. В небо над парком запустят дрон, который сыграет "роль" рождественской звезды.

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"Изюминкой торжества будет большой дрон. На него загрузим фейерверк весом около 300 килограммов. Когда дрон поднимется в небо над парком, прогремят залпы, и небо озарится светом от "звезды". Когда фейерверк закончится, зажжем главную елку и новогодними огнями засияет весь городок", – рассказывает сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Кроме того, на территории парка установят прожекторы, которые будут светить в небо на 100 метров.

Они, кстати, будут работать два месяца. Свет от прожекторов будет виден из Киева и любой точки Киевской области. А на Житомирской трассе буду установлены прожектора, которые подсветят путь к Добропарку.

"По свету прожекторов можно будет легко найти дорогу к эпицентру праздника и резиденции Доброчара. Кстати, в новогоднюю ночь у нас будет грандиозный фестиваль фейерверков. Рядом с парком нет жилых домов, поэтому залпы от выстрелов никому мешать не будут", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий.

В эту пятницу пройдет репетиция шоу с прожекторами и фейерверком. Поэтому жителям столицы и области не стоит бояться прилета НЛО – это всего лишь подготовка к новогодним праздникам.

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"Жителям пригородов столицы не нужно соревноваться, у кого из них лучше елка. На нейтральной территории будет установлена главная новогодняя елка Киевщины – приходите, гуляйте, радуйтесь. Она будет искусственной, высотой до 20 метров", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine.

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