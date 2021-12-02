Величезний дрон підніме у небо 300 кг феєрверків! Як під Києвом запалять новорічну ялинку

У суботу у Добропарку відкриють новорічне містечко / Фото: Колаж: Сьогодні

Новорічні гуляння стартують на Київщині вже 4 грудня, там запрацює проєкт "Зима за містом" у Добропарку. Організатори свята розповіли нам, як проходитиме запалення головної ялинки парку.

Свято розпочнеться о 16:00. У небо над парком запустять дрон, який зіграє роль різдвяної зірки.

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"Окрасою урочистостей буде великий дрон. На нього завантажимо феєрверк вагою близько 300 кілограмів. Коли дрон підніметься в небо над парком, прогримлять залпи і небо осяє світлом від "зірки". Коли феєрверк закінчиться, запалимо головну ялинку, та новорічними вогнями засяє все містечко", – розповідає сайту "Сьогодні" президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Крім того, на території парку встановлять прожектори, які світитимуть у небо на 100 метрів.

Вони, до речі, працюватимуть два місяці. Світло від прожекторів буде видно з Києва та будь-якої точки Київської області. А на Житомирській трасі будуть встановлені прожектори, які підсвітлять шлях до Добропарку.

"Світлом прожекторів можна буде легко знайти дорогу до епіцентру свята та резиденції Доброчара. До речі, новорічної ночі ми матимемо грандіозний фестиваль феєрверків. Поруч із парком немає житлових будинків, тому залпи від пострілів нікому не заважатимуть", – розповідає сайту "Сьогодні" Ігор Добруцький.

Цієї п'ятниці відбудеться репетиція шоу з прожекторами та феєрверком. Тому жителям столиці та області не варто бояться прильоту НЛО – це лише підготовка до новорічних свят.

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"Жителям передмість столиці не потрібно змагатися, у кого з них краща ялинка. На нейтральній території буде встановлено головну новорічну ялинку Київщини – приходьте, гуляйте, радійте. Вона буде штучною, висотою до 20 метрів", – розповідає сайту "Сьогодні" Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine.

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