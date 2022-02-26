Оккупанты пытаются уничтожить ТЭЦ-6. В Киеве снова прогремели взрывы (видео)

Оккупанты атакуют киевскую ТЭЦ-6 / Фото: Коллаж: Сегодня

Новые взрывы на Троещине в Киеве – это попытки оккупанта уничтожить ТЭЦ-6. Пока украинское ПВО отбивает атаки.

Об этом сообщает УП с ссылкой на командование ВСУ. Также эту информацию подтвердили в Госспецсвязи.

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"Враг пытается атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины. ВСУ дают бой", – написали в сообщении.

Тем временем в Василькове Киевской области ситуация накаляется – оккупанты пытаются высадить там свой десант, ВСУ дают им отпор.

Стрельба на Троещине

Накануне жители столицы слышали звуки выстрелов на Троещине. После этого в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов.

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В соцсети опубликовали видео, что стреляли на улице Бальзака, 55Б.