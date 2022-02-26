Окупанти намагаються знищити ТЕЦ-6. У Києві знову прогриміли вибухи (відео)

Окупанти атакують київську ТЕЦ-6 / Фото: Колаж: Сьогодні

Нові вибухи на Троєщині у Києві – це спроби окупанта знищити ТЕЦ-6. Поки що українське ППО відбиває атаки.

Про це повідомляє УП із посиланням на командування ЗСУ. Також цю інформацію підтвердили у Держспецзв'язку.

Реклама

"Ворог намагається атакувати ТЕЦ-6 у районі Троєщини. ЗСУ дають бій", – написали у повідомленні.

Тим часом у Василькові Київської області ситуація загострюється – окупанти намагаються висадити там свій десант, ЗСУ дають їм відсіч.

Стрілянина на Троєщині

Напередодні мешканці столиці чули звуки пострілів на Троєщині. Після цього в Мережі з'явилася інформація, що наші захисники упіймали російських окупантів.

Реклама

У соцмережі опублікували відео, що стріляли на вулиці Бальзака, 55Б.