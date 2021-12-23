"Омикрон" и более 8 тысяч смертей: что происходит с коронавирусом в Киеве

В столице продолжают выявлять новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 23 декабря в Киеве зафиксировано 1211 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 192 случая меньше, чем вчера.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Статистика коронавируса в столице

Всего в столице подтверждено 325 257 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 305 034 человека (1614 за сутки)

умерли 8069 человек (12 за сутки)

Как перенес "Омикрон" заболевший киевлянин

Мужчина, у которого был выявлен штамм коронавируса "Омикрон", в Киеве ни с кем не контактировал. Сразу по прилете из ОАЭ он самоизолировался, поскольку чувствовал легкое недомогание. Об этом рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

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Известно, что заболевший дважды сдавал тесты на коронавирус в частных лабораториях.

"И дважды они были негативными. Он обратился в частную клинику, и образцы его биоматериала передали на секвенирование, которое подтвердило штамм "Омикрон". К тому времени мужчину уже выписали из клиники", – рассказал Чумак.

До этого пациент уже переболел коронавирусом, а также был вакцинированным. "Омикрон" он перенес в легкой форме.

"Омикрон" в Киеве

Напомним, как в Киеве выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

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Как рассказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак, это был мужчина, которому 41 год. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен новый штамм вируса.

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