"Омикрон" наступает! Мы узнали, когда новый опасный штамм появится в Киеве

"Омикрон" появится в Киеве уже этой зимой. / Фото: Коллаж: Сегодня

Многих пугает появления нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Новости "Сегодня" поинтересовались у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.

"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.

Каким образом новый штамм попадет в Украину

Вероятно, что с Южной Африки штамм сначала попадет в Европу.

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"Скорей всего наши туристы привезут его из Европы, но уже после зимних каникул. Поэтому к "Омикрону" нужно готовиться к концу января или к началу февраля", – говорит Олег Рубан.

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":

пациенты жаловались на сильную усталость;

у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;

у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от COVID-19, вызванного этим штаммом, имеющаяся в мире и Украине вакцина.

Есть ли "Омикрон" в Украине?

Пока в Минздраве не заявляли о появлении нового штамма в Украине.

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"На сегодняшний день штамм "Омикрон" не был обнаружен на территории Украины", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 ноября.

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