"Омікрон" наступає! Ми дізналися, коли новий небезпечний штам з'явиться у Києві

"Омікрон" з'явиться в Києві вже цієї зими. / Фото: Колаж: Сьогодні

Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Новини "Сьогодні" поцікавилися у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

Яким чином новий штам потрапить до України

Імовірно, що з Південної Африки штам спершу потрапить до Європи.

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"Найімовірніше, наші туристи привезуть його з Європи, але вже після зимових канікул. Тому до "Омікрона" потрібно готуватися до кінця січня або до початку лютого", – каже Олег Рубан.

Симптоми зараження "Омікроном"

Лікар із ПАР, де вперше виявили новий штам, Анжеліка Кутзі однією з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":

пацієнти скаржилися на сильну втому;

у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс та високу температуру;

у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

За її словами, новий штам найбільше вражає молодь. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також неясно, чи захистить від COVID-19, викликаного цим штамом, наявна у світі та Україні вакцина.

Чи є "Омікрон" в Україні?

Поки що у МОЗ не заявляли про появу нового штаму в Україні.

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"На сьогодні штам "Омікрон" не було виявлено на території України", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 29 листопада.

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