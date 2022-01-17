"Омикрон" наступает! В Киеве готовятся к скачку заболеваемости COVID-19

Специалисты устанавливают, где пациенты могли заразиться / Коллаж "Сегодня"

В Киеве прогнозируют резкий скачок заболеваемости на COVID-19 уже на этой неделе. Все из-за того, что медики начали чаще фиксировать новые случаи. Также в столице участились случаи заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Госпродпотребслужбе Киева.

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Почему увеличилось количество больных?

"Все вернулись из отпусков и отдыха. Поэтому стоит ожидать роста заболевания уже на этой неделе. От этого заболевания никто не защищен, а если человек вакцинирован, то он перенесет его в более легкой форме", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

В городе зафиксирован рост штамма "Омикрон". На прошлой неделе в референс-лабораторию отправили 30 образцов материалов больных, у которых был выявлен коронавирус.

"Результаты такие: у 20 человек был выявлен "Омикрон", а у 10 – "Дельта". То есть мы наблюдаем увеличение количества заболевания штаммом вируса "Омикрон", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Сейчас специалисты устанавливают, где пациенты могли заразиться штаммом, как они перенесли заболевание и с кем контактировали.

Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие сутки, 16 января, зафиксировано 5072 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1213 человек;

летальных исходов – 78;

выздоровели – 2520 человек.

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