"Омікрон" настає! У Києві готуються до стрибка захворюваності COVID-19

Фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися / Колаж "Сьогодні"
У Києві прогнозують різкий стрибок захворюваності на COVID-19 вже цього тижня. Все через те, що медики почали частіше фіксувати нові випадки. Також у столиці почастішали випадки захворювання на штам коронавірусу "Омікрон".
Про це сайту "Сьогодні" повідомили у Держпродспоживслужбі Києва.
Чому збільшилась кількість хворих?
"Всі повернулися з відпусток та відпочинку. Тому варто очікувати зростання захворювання вже цього тижня. Від цього захворювання ніхто не захищений, а якщо людина вакцинована, то вона перенесе її у легшій формі", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
У місті зафіксували зростання штаму "Омікрон". Минулого тижня до референсу лабораторію відправили 30 зразків матеріалів хворих, у яких було виявлено коронавірус.
"Результати такі: у 20 людина було виявлено "Омікрон", а у 10 – "Дельта". Тобто, ми спостерігаємо збільшення кількості захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.
Наразі фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися штамом, як вони перенесли захворювання та з ким контактували.
Коронавірус в Україні
В Україні минулої доби, 16 січня, зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 213 людина;
- летальних наслідків – 78;
- одужало – 2 520 людина.
Раніше ми писали:
- Новий штам коронавірусу "Омікрон" має симптоми, які схожі на ГРВІ. Мутація дуже швидко передається, а й швидко згасає.
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