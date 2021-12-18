"Омикрон" уже в Киеве! Мы узнали все, что известно о заболевшем

Пациента уже выписали, но только спустя несколько дней после этого подтвердили штамм "Омикрон". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

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"Это мужчина, ему 41 год. Больной обратился в одну из частных больниц Киева. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен штамм вируса "Омикрон", – рассказал санврач.

Мужчина уже болел коронавирусом

Известно, что пациент был болен COVID-19в начале этого года.

"Недавно он был за границей в ОАЭ, вернулся в Киев. Здесь у мужчины появились симптомы вируса, он обратился в больницу и прошел курс лечения. Его уже выписали, но только вчера вечером появились результаты секвенирования, которые подтвердили штамм "Омикрон". В какой именно стране был мужчина, сейчас уточняется, проводится эпидемиологическое расследование", – пояснил нам Сергей Чумак.

Это первый случай штамма "Омикрон", который зафиксирован в Украине. Сейчас вся информация о заболевшим уточняется, также устанавливается лица тех, кто контактировал с больным.

"Мы должны быть готовы к новому штамму вируса. Мероприятия все те же – масочный режим, соблюдение безопасной дистанции, регулярное мытье рук, вакцинация", – добавляет Сергей Чумак.

"Омикрон" в Украине

Утром 18 декабря стало известно, что новый опасный штамм коронавируса "Омикрон" уже попал в нашу страну.

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Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, случай обнаружили ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования.

"Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Отметим, что генетик Александр Коляда в своем Instagram сообщал, что заболела "Омикроном" молодая женщина, которая вернулась из ОАЭ. Вероятно, это два разных случая заражения (у 41-летнего мужчины в Киеве и у молодой женщины, о которой рассказывал генетик).

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Симптомы "Омикрона"

Есть пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

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