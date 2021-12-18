"Омікрон" вже у Києві! Ми дізналися все, що відомо про хворого

Пацієнта вже виписали, але лише через кілька днів після цього підтвердили штам "Омікрон". / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

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"Це чоловік, йому 41 рік. Хворий звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Його біоматеріали направили до Центру громадського здоров'я на секвенування. Там було встановлено штам вірусу "Омікрон", – розповів санлікар.

Чоловік уже хворів на коронавірус

Відомо, що пацієнт був хворий на COVID-19 на початку цього року.

"Нещодавно він був за кордоном в ОАЕ, повернувся до Києва. Тут у чоловіка з'явилися симптоми вірусу, він звернувся до лікарні та пройшов курс лікування. Його вже виписали, але тільки вчора ввечері з'явилися результати секвенування, які підтвердили штам "Омікрон". В якій саме країні був чоловік, зараз уточнюється, проводиться епідеміологічне розслідування", – пояснив нам Сергій Чумак.

Це перший випадок штаму "Омікрон", який зафіксовано в Україні. Наразі вся інформація про хворого уточнюється, також встановлюється особи тих, хто контактував із хворим.

"Ми повинні бути готові до нового штаму вірусу. Заходи ті самі – масковий режим, дотримання безпечної дистанції, регулярне миття рук, вакцинація", – додає Сергій Чумак.

"Омікрон" в Україні

Вранці 18 грудня стало відомо, що новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон" вже потрапив до нашої країни.

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Як повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, випадок виявили вночі у Центрі громадського здоров'я України за наслідками повногеномного секвенування.

"Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні" , – написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зазначимо, що генетик Олександр Коляда у своєму Instagram повідомляв, що захворіла на "Омікрон" молода жінка, яка повернулася з ОАЕ. Ймовірно, це два різні випадки зараження (у 41-річного чоловіка у Києві та у молодої жінки, про яку розповідав генетик).

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Симптоми "Омікрону"

Є п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

м'язові болі,

іноді навіть нічна пітливість.

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

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