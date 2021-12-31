"Омикрон" в Киеве: продлят ли каникулы в школах из-за нового штамма

"Омикрон" распространяется достаточно быстро / Коллаж "Сегодня"
В Киеве не планируют продолжать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".Ученики вернутся за парты по плану.
Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, пишет УНИАН.
Детали
На сегодняшний день прогнозов по усилению мер противоэпидемической опасности в учебных заведениях нет.
"Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут", – рассказал Олег Рубан.
"Омикрон" распространяется очень быстро
Две недели назад "Омикрон" составил 14% от обнаруженных в мире штаммов коронавируса, а в конце прошлой недели – уже 20%.
В еженедельном отчете ВОЗ говорится, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее предыдущих штаммов коронавируса.
На днях в Украине было зафиксировано 5 случаев заражения штаммом "Омикрон". Первый случай был детектирован 18 декабря.