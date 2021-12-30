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"Омикрон" атакует! Сколько киевлян уже заразилось опасным штаммом вируса

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
30 декабря, 13:07
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Из последних биоматериалов, которые отправлялись на секвенирование, было выявлено еще 5 подтвержденных случаев
"Омикрон" распространяется по стране
"Омикрон" распространяется по стране / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве зафиксировано уже два подтвержденных случая заболевания штаммом вируса "Омикрон". Об этом сайту "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

По результатам секвенирования, штамм вируса "Омикрон" подтвержден у двух пациентов из Киева. Один из них мужчина, которому 41 год.

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"Из последних биоматериалов, которые отправлялись на секвенирование, было выявлено еще 5 подтвержденных случаев. Один из пациентов проживает в Киеве. Всего в Украине подтверждены 6 случаев заболевания штаммом вируса "Омикрон", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Он уточняет, что секвенирование проводится выборочно из тех образцов материалов больных коронавирусом, которые поступают в лабораторию.

Почему ПЦР-тест может не увидеть "Омикрон"?

Почти треть ПЦР-тестов могут показать ложный негативный результат, однако если все симптомы пациента свидетельствуют о ковиде, у врачей есть план действий. Медики отправляют больных делать повторные тесты.

Профессор Сергей Крамарев объяснил, что чувствительность ПЦР-тестов в лучшем случае достигает 80%. То есть 20%, а то и 30% результатов могут быть ложными.

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При этом тест может не увидеть не только "Омикрон", но и другие штаммы.

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