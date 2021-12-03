Опасный фастфуд: в Киеве овощи для шаурмы заметили прямо на асфальте (фото)

На Дорогожичах капусту для фастфуда хранят в ненадлежащих условиях / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлян возмутило фото опубликованное в Сети. На Дорогожичах капусту для шаурмы хранят прямо на голом асфальте.

Об этом сообщает местная жительница Виктория Норенко в Facebook.

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На снимках, которые опубликовала женщина видно, что рядом с МАФом прямо на земле лежат два мешка с капустой.

Капуста лежит прямо на асфальте / Фото: Facebook

Скорее всего овощи потом используют для приготовления шаурмы.

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Такого рода МАФы довольно популярны, особенно у студентов / Фото: Facebook

Опасный фастфуд

Отравления уличной едой довольно частое явление. В Ивано-Франковске трапеза в местном баре закончилась для студентов медицинского университета больницей. Семерых иностранцев госпитализировали с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция", сообщили в главном управлении Госпродспотребслужбы в регионе.

А вот в Харькове на лотке с шаурмой прохожие заметили огромную крысу, которая лакомилась мясом. Харьковчане предположили, что, судя по уверенному поведению грызуна, такой перекус он устраивает не впервые. Стоит отметить, что популярное заведение расположено в людном месте – у станции метро "Студенческая".

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Что такое сальмонеллез?

Подхватить опасную инфекцию запросто можно, если покупать еду в "сомнительных забегаловках".

Сальмонеллез – это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого являются патогенные микроорганизмы – сальмонеллы. Болезнь передается преимущественно пищевым путем как результат неправильной обработки и хранения продуктов или готовых блюд.

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать основные правила:

все мясные блюда и яйца подвергать необходимой термической обработке,

нельзя использовать те же доски для обработки сырых и готовых продуктов,

нельзя готовить пищу на много дней (блюда, хранившиеся после приготовления в теплом помещении (без охлаждения), перед употреблением необходимо прокипятить или поджарить),

не стоит допускать соприкосновения хлебобулочных изделий с немытыми овощами и фруктами.

При нарушении работы кишечника, тошнота, рвота, даже без повышения температуры, следует немедленно обратиться к врачу. Самолечение недопустимо.

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