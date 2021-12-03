Небезпечний фастфуд: у Києві овочі для шаурми помітили прямо на асфальті (фото)

На Дорогожичах капусту для фастфуду зберігають у неналежних умовах / Фото: Колаж: Сьогодні
Киян обурило фото, опубліковане в Мережі. На Дорогожичах капусту шаурми зберігають прямо на голому асфальті.
Про це повідомляє місцева мешканка Вікторія Норенко у Facebook.
На знімках, які опублікувала жінка, видно, що поруч із МАФом прямо на землі лежать два мішки з капустою.
Швидше за все, овочі потім використовують для приготування шаурми.
Небезпечний фастфуд
Отруєння вуличною їжею є досить частим явищем. В Івано-Франківську трапеза у місцевому барі закінчилася для студентів медичного університету. Семеро іноземців госпіталізували з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція", повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в регіоні.
А ось у Харкові на лотку із шаурмою перехожі помітили величезного щура, який ласував м'ясом. Харків'яни припустили, що, судячи з упевненої поведінки гризуна, таке перекушування він влаштовує не вперше. Варто зазначити, що популярний заклад розташований у людному місці – біля станції метро "Студентська".
Що таке сальмонельоз?
Підхопити небезпечну інфекцію можна, якщо купувати їжу в "сумнівних забігайлівках".
Сальмонельоз – це гостре інфекційне захворювання, збудником якого є патогенні мікроорганізми – сальмонели. Хвороба передається переважно харчовим шляхом як результат неправильної обробки та зберігання продуктів чи готових страв.
Щоб уникнути зараження, необхідно дотримуватися основні правила:
- всі м'ясні страви та яйця піддавати необхідної термічній обробці,
- не можна використовувати ті ж дошки для обробки сирих та готових продуктів,
- не можна готувати їжу на багато днів (страви, що зберігалися після приготування в теплому приміщенні (без охолодження), перед вживанням необхідно прокип'ятити або підсмажити),
- не варто допускати дотику хлібобулочних виробів з немитими овочами та фруктами.
При порушенні роботи кишківника, нудота, блювання, навіть без підвищення температури, слід негайно звернутися до лікаря. Самолікування неприпустиме.
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- Раніше ми повідомляли, що у літньому таборі на Прикарпатті масово отруїлися діти. Їм поставили діагноз – "гострий гастроентероколіт".