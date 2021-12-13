Зима возвращается! Прогноз погоды в Киеве на 13 декабря (карта)

Сегодня в Киеве ожидается прохладная погода/Коллаж: "Сегодня"
В понедельник, 13 декабря, в Киеве прогнозируют осадки. Кроме того, будет прохладно.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в столице Украины прогнозируют мокрый снег. Столбики термометров будут колебаться от +2 до +4 градусов. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.
Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет
В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.
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