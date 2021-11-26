Осторожно! Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

В столице передают штормовое предупреждение / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие часы и до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в Киеве ожидается сильный ветер. Синоптики прогнозируют I уровень опасности – желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В городе ветер будет достигать15-20 м/с.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть;

если вы очутились на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

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По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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