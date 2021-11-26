Обережно! Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві

У столиці передають штормове попередження / Фото: Колаж: Сьогодні
Найближчим часом і до кінця доби 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада в Києві очікується сильний вітер. Синоптики прогнозують І рівень небезпеки – жовтий.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У місті вітер сягатиме 15-20 м/с.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись жителям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
- при сильному вітрі сховатись у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.
На Київ насуваються хуртовини та морози
До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.
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