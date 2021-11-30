От грохота машины засыпало пылью. В Киеве вспыхнул скандал из-за сноса корпуса "Арсенала"

Скандальный демонтаж здания на Печерске. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне обсуждают в социальных сетях странный демонтаж здания, которое принадлежало ранее заводу "Арсенал" на столичном Печерске. Речь идет про один из корпусов завода, который находится недалеко от кинотеатра "Зоряный" на пересечении Кловского спуска и улицы Московской. Когда автомобили стояли на светофоре, внезапно раздался сильный грохот, а потом дорогу полностью заволокло пылью. На опубликованном видео было видно, что на дорогу упали даже мелкие камни.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Автомобили накрыло пылью

Как рассказал сайту "Сегодня" автор видео, киевлянин Сергей Ристенко, он на своем автомобиле стоял на светофоре.

"Это было очень стремно. За забором сносят старый корпус завода "Арсенал". Едешь, никого не трогаешь, тут скрежет, грохот и здание рядом – бабах, и нет его. Самое обидное, что автомобиль я только-только вымыл, а после этого случая пришлось снова отмывать от пыли", – рассказал сайту "Сегодня" Сергей Ристенко.

Он говорит, что после публикации этого видео, представители компании, которая проводит демонтаж здания лишь заверили, что подобное больше не повториться. Там заверяют, что снос части здания проводился под контролем. Хотя ни водителей, ни пешеходов никто не предупреждал про опасность.

Кстати, люди, которые в этот момент проходили рядом, здорово испугались, некоторые даже начали убегать.

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Машина в пыли

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Что говорят в КГГА?

В департаменте благоустройства КГГА нам сообщили, что они не занимаются капитальными сооружениями в городе, инспекторы благоустройства контролируют только временные конструкции.

"При выполнении подобных работ территория должна быть ограждена забором. В данном случае у компании, которая проводит работы по демонтажу открыта контрольная карточка, а территория в месте работ ограждена забором", – пояснили нам в департаменте.

Что говорят собственники?

По словам Дмитрия Федотенкова, совладельца сети ресторанов Tarantino Family, которой принадлежит данное помещение, на демонтаж части здания у них есть все необходимые разрешительные документы.

"Проводится реконструкция этого старого помещения. Некоторые его части находятся в аварийном состоянии. Ремонтировать их невозможно – только демонтаж. Работы по демонтажу проводятся точечно и уже продолжаются три месяца. После истории с пылью, которая накрыла автомобиль, я выезжал на место и разбирался почему так произошло. Рабочие говорят, что все было под контролем, только они не рассчитали, что во время демонтажа конструкции поднимется столько пыли", – поясняет сайту "Сегодня" Дмитрий Федотенков.

Он добавляет, что на здании запланирован еще один такой же по объему демонтаж перекрытия.

"В дальнейшем мы будем применять специальную защитную сетку, которая не позволит пыли попадать за забор и создавать неудобства для водителей и пешеходов. Работы на объекте будет продолжаться еще два месяца. После реконструкции в здании откроется рынок еды на первом этаже, а верхние будут оборудованы под офисы. Понимая, как остро обстоит проблема с парковкой в центре города, мы построим там паркинг на 400 автомобилей", – сообщил сайту "Сегодня" Дмитрий Федотенков.

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