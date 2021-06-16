Отец прощался с сыном на месте аварии: что известно о трагически погибшем велосипедисте (фото)

Два года назад врач-травматолог Виктор Заболотный создал семью

На снимке погибший врач-травматолог. Фото: Виктор Заболотный/Facebook

В Киеве вчера произошла жуткая авария– пьяный пешеход толкнул велосипедиста под грузовик. 27-летний врач-травматолог погиб на месте.

Фото прощания отца с погибшим сыном обнародовал DTP.Kiev в Facebook.

Отец попрощался с сыном

В Сети обнародовали трагическое фото – отец прощается со своим погибшим сыном.

"Последствия страшной случайности в Киеве на Окружной: пьяного с 1.41 промилле качнуло – велосипедиста бросило на грузовик и затем разорвало голову о бордюрный камень. Он был без шлема, в нем шансы были бы", – говорится в сообщении.

Погибшим был Виктор Заболотный

В ДТП погиб 27-летний Виктор Заболотный. Он был врачом-травматологом Киевской больницы №7 Киево-Святошинского района. Его отец работает водителем, мама – в школе.

По информации СМИ, парень был единственным сыном в семье. Кроме того, недавно он создал собственную семью.

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Женился Виктор два года назад. Его жена тоже врач, работает в одной из поликлиник этого же района.

Кроме того, парень работал на скорой помощи. На работе о нем очень хорошо отзываются – говорят, имел золотые руки. К нему шли пациенты, он был очень чутким и внимательным к ним.

Что говорят в полиции

Как стало известно сегодня, киевские следователи сообщили о подозрении пешеходу, из-за которого погиб велосипедист в Святошинском районе.

"Сегодня районный суд столицы избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет заключения", – пишут в пресс-службе Нацполиции Киева.

Следователи столичного главка полиции расследуют уголовное производство, начатое по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве водитель за сутки совершил 18 ДТП, а потом убегал от полиции.

Кроме того, в Одессе автомобиль на скорости врезался столб. В результате иномарку разорвало напополам, два человека скончались.