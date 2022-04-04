Открыли Южный мост и запустили скоростной трамвай на Борщаговке: работа транспорта в Киеве 4 апреля

Общественный транспорт в Киеве возобновляет работу. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве начинают возобновлять работу общественного транспорта. С 4 апреля снова работает скоростной трамвай на Борщаговке, а поезда метро начали ездить через Южный мост.
Об этом сообщили в КГГА.
Трамваи
Скоростной трамвай №3 возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная".
Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.
Трамвайное сообщение организовано на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".
Завтра, 5 апреля, также начнет курсировать трамвай №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.
Мосты
Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает Дарницкий и Северный мосты. На Северном мосту полностью восстановлено движение в обоих направлениях.
Южный мост остается открытым для общественного транспорта.
Метро
С 4 апреля с 8:30 метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост.
Движение по "зеленой" линии организовано от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" – "Театральная".
"Красная" линия функционирует от станции "Шулявская" до станции "Театральная". "Синяя" линия – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
Без остановки поезда проследуют мимо станции: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого2, "Дворец спорта" и "Кловская".
Средний интервал на линиях составляет 1 час. График работы может оперативно изменяться при необходимости.
Для перевозки пассажиров метрополитен будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия.
Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:
- № 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";
- № 21-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;
- № 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая;
- № 24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная";
- № 32 – от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 47 – от ст. м. "Нивки" до ул. Стеценко;
- №51 – от ст. м. "Красный Хутор" до моста Патона;
- № 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;
- №57 – от ст. м. "Академгородок" в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины;
- № 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;
- №61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе Троещина;
- № 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
- № 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;
- №73 – ул. Милославской до ул. Каштановой;
- № 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;
- №91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. "Голосеевская";
- № 97 – от ст. м. "Святошин" до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);
- № 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;
- № 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";
- №101-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;
- № 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. "Академгородок" через пл. Марченко;
- № 104 – от ст. м. "Харьковская" до жилого массива Бортничи;
- № 114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;
- №114-К – от ул. Милославской до ж. м. "Радужный";
- № 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;
- № 118 – от Политехнического института до моста Патона.
Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не производится.
Остальные маршруты работают по постоянным схемам.
Троллейбусные маршруты
Движение троллейбусных маршрутов временно не проводится.
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