Відкрили Південний міст та запустили швидкісний трамвай на Борщагівці: робота транспорту у Києві 4 квітня

Громадський транспорт у Києві відновлює роботу. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві починають поновлювати роботу громадського транспорту. З 4 квітня знову працює швидкісний трамвай на Борщагівці, а потяги метро почали їздити через Південний міст.
Про це повідомили у КМДА.
Трамваї
Швидкісний трамвай №3 відновлює роботу від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна".
Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№ 2, 8, 22, 29, 33А.
Трамвайне сполучення організовано на ділянці "Подільський ТЕРД – Контрактова площа".
Завтра, 5 квітня, також розпочне курсувати трамвай №19 від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка.
Мости
Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працює Дарницький та Північний мости. На Північному мосту повністю відновлено рух в обох напрямках.
Південний міст залишається відкритим для громадського транспорту.
Метро
З 4 квітня з 8:30 метрополітен відновлює сполучення через Південний міст.
Рух по "зеленої" лінії організовано від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна".
"Червона" лінія функціонує від станції Шулявська до станції Театральна. "Синя" лінія – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
Без зупинки потяги пройдуть повз станцію: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого2", "Палац спорту" та "Кловська".
Середній інтервал на лініях становить одну годину. Графік роботи може оперативно змінюватись за необхідності.
Для перевезення пасажирів метрополітен працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
Автобусні маршрути, до яких внесено зміни:
- № 21 – через залізничну ст. "Зеніт" по проспекту Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";
- № 21-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;
- № 22 – від вул. Медової Південний міст до вул. Тростянецька;
- № 24 – від вул. Лаврської ст. м. "Арсенальна";
- № 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;
- № 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;
- №51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;
- № 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;
- №57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;
- № 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;
- №61 – від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина;
- № 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
- №69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
- №73 – вул. Милославської до вул. Каштанової;
- № 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;
- №91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";
- № 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду у з/п);
- № 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;
- № 101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспект Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";
- №101-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського;
- № 103 – від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;
- № 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;
- № 114 – від вул. Милославської до Дарницької площі;
- №114-К – від вул. Милославської до ж. м. "Райдужний";
- № 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;
- № 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона.
Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не проводиться.
Інші маршрути працюють за постійними схемами.
Тролейбусні маршрути
Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не проводиться.
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