Ожидается небольшой дождь. Какая погода ждет киевлян сегодня – прогноз (карта)

Столбики термометров в течение суток будут варьироваться в пределах +8...+12 °С

Утром в небе над Киевом будут господствовать облака, но днем небо прояснится и останется таким до вечера.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Погода в Киеве

Утром подует восточный ветер, который днем изменит направление и станет юго-восточным. Вечером он поменяется и снова подует с востока. Скорость его составит 2-3 метра в секунду. Осадков не прогнозируется.

Столбики термометров в течение суток будут варьироваться в пределах +8...+12 °С.

Ветер западный, северо-западный, 2-6 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Солнце взойдет в 06:45, а зайдет в 16:36. Долгота дня — 09 ч 51 мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинально решил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Реклама

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

Читайте также