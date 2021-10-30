Очікується невеликий дощ. Яка погода чекає на киян сьогодні – прогноз (карта)

Стовпчики термометрів протягом доби варіюватимуться в межах +8...+12 °С
Вранці у небі над Києвом пануватиме хмари, але вдень небо проясниться і залишиться таким до вечора.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
погода у Києві
Вранці подме східний вітер, який вдень змінить напрямок і стане південно-східним. Увечері він зміниться і знову подує зі сходу. Швидкість його становитиме 2-3 метри на секунду. Опадів не прогнозується.
- Стовпчики термометрів протягом доби варіюватимуться в межах +8...+12 °С.
- Вітер західний, північно-західний, 2-6 м/сек.
- Атмосферний тиск становитиме 746 мм рт. ст.
- Сонце зійде о 06:45, а зайде о 16:36. Довгота дня – 09 год 51 хв.
- Геомагнітний стан буде спокійним.
У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки
Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.
Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.
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