Пассажиры в шоке. Под Киевом камень из-под газонокосилки влетел прямо в окно маршрутки (фото)

Когда маршрутное такси ехало в направлении столицы, в боковое стекло прилетели камни

На снимке треснутое окно. Фото: Киев Оперативный/Facebook

В Киевской области на Бориспольской трассе произошло ЧП. На ходу в окно маршрутки попал камень.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Во время покоса травы от косилки отлетел камень и попал прямо в окно маршрутки", – пишут в Сети.

Фото: Киев Оперативный/Facebook

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По предварительной информации, никто не травмировался.

Ранее мы писали, что в Чернигове во время движения из маршрутки выпал мужчина. Инцидент произошел вчера, 5 июля, на улице Ивана Мазепы, возле дома 78А. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в Черниговскую областную больницу.

Напомним, что в Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки, а потом та переехала ей обе ноги. Юлия Овдий вспоминает тот день урывками. Как всегда добиралась на работу на маршрутке. Рассказывает, что отъехала от остановки на несколько метров, как вдруг открылась передняя дверь.