Перед выходными в Киеве резко ухудшится погода – прогноз на 4 февраля

В Киеве ухудшится погода. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве завтра, 4 февраля, ожидается морозная. В течение дня осадки в столице не прогнозируют.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов. Днем поднимется до -3 градусов. После осадков, которые пройдут 3 февраля, завтра следует ожидать замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности – синоптики предупреждают о гололедице.

В ночь на субботу в столице ожидаются сильные морозы – до -10-12 градусов, а днем начнется потепление. Воскресенье в Киеве будет с оттепелью, ветреным, без существенных осадков.