Перед вихідними в Києві різко погіршиться погода – прогноз на 4 лютого

В Києві погіршиться погода. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві завтра, 4 лютого, очікується морозною. Протягом дня опадів в столиці не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Вночі температура повітря опуститься до -7 градусів. Вдень підніметься до -3 градусів. Після опадів, які пройдуть 3 лютого, завтра слід чекати на замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні – синоптики попереджають про ожеледицю.

У ніч на суботу в столиці очікуються сильні морози – до -10-12 градусів, а вже вдень почнеться потепління. Неділя в Києві буде з відлигою, вітряною, без істотних опадів.